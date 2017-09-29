عقد في الفترة ما بين 17 و22 سبتمبر الجاري مؤتمر الاستشراق الدولي الألماني المعنون باسم «يوم الاستشراق الألماني رقم 33» في جامعة Jena الألمانية، وذلك بحضور ومشاركة نخبة كبيرة من الباحثين الألمان والأوروبيين المتخصصين بثقافة الاستشراق.

وقد تناولت أبحاث المؤتمر مختلف التخصصات التي تعنى بالشرق الأوسط وحضاراته وثقافاته ولغاته القديمة والحديثة ومع الاهتمام بالدين الإسلامي واللغة العربية بشكل خاص.

وقد شارك د. طلال عبداللطيف الجسار من جامعة الكويت في هذا المؤتمر، وقدم بحثا في تخصص الدراسات العربية اللغوية تحت عنوان «مفهوم البدل في النظرية النحوية العربية المبكرة بين سيبويه والفراء من وجهة نظر تداولية»، وقد لاقى تجاوبا منقطع النظير من الحضور والمشاركين لما تضمنه من معلومات، ولطريقته المميزة بالتقديم وإيصال المعلومة.

بدوره، أشاد رئيس جلسة الأبحاث في اللغة العربية ورئيس قسم العربية والإسلاميات في جامعة Jena الألمانية بجهود وحرص د.الجسار على شمولية البحث ودقة المعلومات الواردة فيه، وبمنهجيته المتبعة.

وجدير بالذكر أن د.طلال الجسار حاصل على الماجستير والدكتوراه في جامعة بايرويت Bayreuth في الجمهورية الألمانية في (علم اللغة العربية الحديث) ويعمل في جامعة الكويت كلية الآداب.