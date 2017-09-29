أسامة دياب

الـتقى وزيـر الـدولة البريطاني لشؤون النقل كريس جريلينج خلال زيارته إلى الكويت، ياسر أبل كما عقد أيضا عددا من اللقاءات في وزارة الخارجية ناقش خلالها العديد من القضايا المتعلقة بأمن الطيران.

وأفادت السفارة البريطانية - في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه - بأن الوزير كريس جريلينج التقى رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وبعدها، حضر مراسيم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الطيران المدني البريطاني والإدارة العامة الكويتية للطيران المدني.

وأوضـح البيـان أن تـوقيع هــذه المـذكـرة سيدعم التعـاون القـائم بـين كـلا الـطرفين وسيسـاعـد عـلى تقـوية قـدرات الــكويت فـي مجـال مراقبـة الطيران من خـلال الـتدريب وتـوفـير أدوات الـرقـابة لتصبـح بـذلك بلـدا رائـدا فــي مجــال الـطيران بالشرق الأوسط.

من جهته، أفاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الـنقل، كـريس جريلينج «بأن هذا الاتفاق الجديد هو خبر رائع بالنسبة للمملكة المتحدة والكويت ويظهر التزامنا المشترك بالارتقاء بمعايير سلامة الطيران.

نظل ملتزمين بدعم الكويت لتصبح بلدا رائدا في مجال الطيران بالشرق الأوسط وبزيادة مستويات السلامة وفقا للمعايير الدولية».

كما اطلع وزير النقل البريطاني على موجز من شركة «فوستر أند بارتنرز» المسؤولة عن تصميم محطة الركاب الجديدة بمطار الكويت. وصرح قائلا عقب حضوره موجز العرض بمطار الكويت بأنه بعد الانتهاء من هذا المشروع، سيزداد حجم الطاقة الاستيعابية للمطار وسيعتبر مبنى ركاب ومركزا جـويا إقـليميا جـديدا بمنطقــة الـخليج.

كما قام الوزير أيضا بزيارة مركز الأعمال البريطاني ـ الكويتي.

بالإضـافة إلـى ذلك، حضر الـوزير مسـاء أمس حفـل استقبـال فـي حديقة السفارة البريطانية بالكـويت بمنـاسبة زيـارة فـريق الــقوات الــجوية الملكيـة الـبريطانية للاستعراضات الـجوية المـعروفة باسـم السهـام الـحمر للكـويت.