سيكون عشاق الموسيقى الصينية بالكويت على موعد مع أمسية فولكلورية فريدة من نوعها في مركز اليرموك الثقافي يوم الأحد المقبل، تقدمها أوركسترا موسيقى ايليغانت الصينية التي تأسست على يد وانغ لونغ في مركز شنغهاي للفن الشرقي عام 2008، وبتنظيم من سفارة جمهورية الصين الشعبية أمسية لدى البلاد.

ومن المعروف أن فرقة أوركسترا موسيقى ايليغانت جرى اختيارها في عام 2016 لتقديم موسيقى صينية تقليدية في معبد الأقصر بجمهورية مصر العربية أمام رئيسي مصر والصين، وكان ذلك بمناسبة الحفل الافتتاحي لعام الثقافة الصينية - المصرية.

وقد قدمت الفرقة منذ إنشائها عام 2008 نحو 200 حفل موسيقي وحظيت بتقدير عال من محبي الموسيقى ومن الموسيقيين المحترفين ووسائل الاعلام، خاصة أنها تقدم فنا راقيا يمثل بصورة بانورامية ومبتكرة جمال وسحر مجموعة من المقطوعات الموسيقية التقليدية والأزياء والثقافة الصينية.