عبدالهادي العجمي

تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أقيم عصر أمس عرض جوي لفريق القوات الجوية الملكية البريطانية «الأسهم الحمراء» بمشاركة القوة الجوية الكويتية على شاطئ الخليج العربي «نادي ضباط الجيش»، وحضر العرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيح محمد العبدالله ورئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف، وعدد من القيادات من وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للإطفاء والدفاع المدني والحرس الوطني، وسفير جلالة الملكة البريطانية في الكويت مايكل دافنبورت، وعدد من قادة سلاح الجو البريطاني.

وقد شهدت سماء الكويت عرضا جويا مميزا لفريق الأسهم الحمراء. بدأ بطائرة هيليكوبتر من نوع «بيوما» تحمل علم الكويت.

وقال آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري: ان العرض جاء بعد تجهيزات كبيرة ودعم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الأركان ونائب رئيس الأركان، مؤكدا ان الهدف من العرض رفع جاهزية سلاح الجو الكويتي وأيضا رفع الروح المعنوية لمنتسبي كلية احمد الجابر الجوية في هذا المجال واتاحة الفرصة للشعب الكويتي والجمهور بشكل عام للاستمتاع بمشاهدة هذه العروض المميزة وهذا أقل ما نقدمه لهم.

وأشار اللواء الفودري الى أن الطائرات التابعة لسلاح الجو الكويتي التي شاركت في العرض هي 3 طائرات F18، وطائرة هيليكوبتر «بيوما» لحين وصول فريق طائرات «الأسهم الحمراء» والتي كان عددها ٩ طائرات من نوع «هوك» للجانب البريطاني، حيث حددنا ربع ساعة للجانب الكويتي وثلث ساعة للجانب البريطاني، مؤكدا ان كل من قدموا هذه العروض الاحترافية هم من ذوي الخبرة وأغلبهم أمار سرب.

من جانبه، قال ممثل فريق «الأسهم الحمراء» الرائد آدم كولنز: ان هذا العرض الذي شهدته سماء الكويت استمر نحو 20 دقيقة، وبمشاركة 9 طائرات من نوع «هوك تي ون»، حيث شمل العرض حركات مختلفة مثل حركة الكونكورت والدايمن، وكذلك مناورات منسقة من 7 طائرات وطائرتين، ثم كانت هناك مناورات ديناميكية، بعدها اجتمع الفريق بأكمله للقيام بالحركة النهائية لإتمام العرض، والذي كان ناجحا ومميزا في جميع مراحله.

وأضاف كولنز ان الهدف من العرض ليس فقط إمتاع الجماهير بل لكي يعكس امتياز وقوة السلاح الجوي الملكي البريطاني لمعداته وآلياته وطائراته وخدماته الجيدة، مشيدا بحسن التنظيم والتنسيق خلال هذا العرض.