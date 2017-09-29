أعلنت إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف أنها قد انتهت من فرز المتسابقين في مسابقة الحج والتي أجرتها خلال شهر ذي الحجة ودارت أسئلتها حول الحج وقضاياه، لافتا إلى أن ذلك يتوافق مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى التواجد الفاعل في كل المناسبات والأعياد الدينية بالشكل الذي يعمل على تعزيز الجوانب الدينية والثقافية بين أرجاء مجتمعنا العربي بشكل عام والكويتي بشكل خاص.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام الديني والمشرف العام على المشروع القيمي لتعزيز العبادات «نفائس» صلاح أبا الخيل، مشيرا إلى أن المسابقة تضمنت جميع الشرائح المجتمعية، مؤكدا أن المسابقات باتت ضرورة لتحقيق الأهداف المرجوة لاسيما أن الإعلام غير الهادف يبذل قصارى جهده من أجل استقطاب أكبر عدد من الجماهير وبخاصة الشباب، متطرقا لأسماء الفائزين وهم نادر علي عبدالمقصود السيد، نادية صالح صالح، آمنة مسعود عبدالله خالد، هاجر عبدالله الدري، أبرار سعدون راضي محمد، ابتسام منصر غالب، دينا علي علي معرفي، علياء محسن عبدالحبيب، منصر عفيف سعيد، يحيى يوسف نعمه جيدع، تحرير محمد لفته صالح المطيري، زهرة إبراهيم صالح عوقل، أمل صالح جدوع، نادية محمد صالح، حنان محمود أحمد يعقوب، رياض ذياب خميس درويش، مشعل فهد مهنا خاطر، يحيى كريم محمد سعيد، رضوى عبدالله شلبي دسوقي، محمد فوزي متولي نجيد، كريم محمد سعيد محمد، رحاب عبدالله شلبي دسوقي، مريم يوسف حسين الهولي، سعد قادر شافي طليح، زينب علي خليل الأسود، أسماء جاسر النبهان، مريم حمد عبدالله، عبدالله الأمير جاسر، ريم خالد صليعي وعمرو يحيى عبدالهادي محمد.