بحث وفد من جمعية النجاة الخيرية مع مسؤولين في البنك الإسلامي للتنمية آفاق التعاون في سبيل تحقيق الشراكة لخدمة الأهداف التنموية في الدول الأعضاء بالبنك.

وذكر البنك في بيان صحافي من مقره في جدة أن وفد الجمعية برئاسة فيصل الزامل التقى رئيس البنك بندر حجار وقدم شرحا حول الأنشطة والأعمال الخيرية والتي تتركز حول التعليم وإنشاء المدارس ودعمها في الكويت وخارجها وتنمية العمل التطوعي وتدريب المتطوعين وتأهيلهم.

وقال الزامل: إن الجمعية دعمت نشاطات التعليم خارج حدود الكويت من خلال إنشاء 39 مدرسة بالإضافة إلى نشاطات تتعلق بتعليم النازحين السوريين في كل من الأراضي السورية وتركيا والعمل على إنشاء 20 مدرسة أخرى لصالح النازحين السوريين بالتعاون مع الحكومة التركية.

بدوره، أكد حجار اهتمام البنك بالتواصل وخلق شراكات مع كل الجهات الخيرية الفاعلة متطرقا لبرنامج البنك للسنوات الـ 5 المقبلة والذي يتضمن إنشاء شبكة تواصل تشمل المنظمات الطوعية في الدول الأعضاء الـ 57.

وأضاف أنه سيكون هناك منتدى تدعى له الجمعيات الخيرية ذات الصلة بهدف تنسيق الجهود التي تبذلها في مجالات عملها المختلفة مع جهود البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق أهداف التنمية.

واعتبر ان هذه الخطوة مهمة بشكل خاص نظرا لأن البنك لا يستطيع وحده الإيفاء بكل احتياجات التنمية بالدول الأعضاء، مؤكدا ان الإمكانات المتوافرة لدى البنك ولدى المنظمات العاملة إذا ما تم تنظيمها وتوجيهها بشكل جيد يمكن أن تخلق أثرا تنمويا كبيرا.