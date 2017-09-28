قال آمر القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري اليوم ان الهدف من عرض (الأسهم الحمراء) التابع للسلاح الجوي البريطاني اكتساب الخبرة ورفع الجاهزية القتالية للسلاح الجوي الكويتي ورفع الروح المعنوية لطلبة كلية احمد الجابر الجوية.



جاء ذلك في تصريح للصحفيين ادلى به اللواء الفودري عقب العرض الجوي الذي قدمه فريق (الأسهم الحمراء) التابع لسلاح الجو البريطاني بتسع طائرات من نوع (هوك تي ون) بمشاركة ثلاث طائرات اف18 تابعة لسلاح الجو الكويتي واستمر 22 دقيقة في سماء الكويت.



وقال اللواء الفودري ان العرض جاء بعد تجهيزات كبيرة ودعم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف .



من جانبها قالت القائمة بالأعمال بالسفارة البريطانية لدى الكويت جاكي بيركينز في تصريح مماثل ان هذه العرض يأتي في اطار التزام المملكة المتحدة المتواصل بالكويت وبالعلاقة الثنائية الطويلة بين البلدين في مجال الدفاع.



وأكدت بيركينز ان العلاقة التي تجمع بين الكويت والمملكة المتحدة في مجال الأمن والدفاع "قوية" قائلة "نحن ممتنون لحكومة الكويت وبخاصة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع على دعمه لفريق الأسهم الحمراء وجعل هذا العرض ممكنا".



وشهد العرض حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ورئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وعدد من القيادات من وزارة الدفاع والداخلية والاطفاء والدفاع المدني والحرس الوطني.