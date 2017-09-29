مريم بندق

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تحديد موعد تسجيل أبناء الكويتيات للترشيح للتوظيف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية آليا، سيتضح في الاجتماع الذي دعا اليه وكيل ديوان الخدمة المدنية ورئيس لجنة التوظيف محمد الرومي، في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل.

وردا على سؤال حول إمكانية إعلان موعد التسجيل بعد الاجتماع، أجابت المصادر: نستطيع الإعلان عن تحديد الموعد بشرط ان تكون الإدارة المركزية عالجت المشكلة الفنية التي أدت إلى تعطل التسجيل في الموعد: الذي اتفق أن حددته اللجنة في 15 الجاري.

وقالت المصادر: يحضر الاجتماع الوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات المركزية، المختصون بتجهيز إجراءات التسجيل الآلي المركزي لهذه الفئة.

وبينت المصادر ان شروط التسجيل لأبناء الكويتيات من محددي الجنسية، وأيضا غير محددي الجنسية، ستكون موحدة لان «العبرة» ان تكون الأم كويتية.

وأضافت المصادر أن التسجيل لحملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم متفق عليه حتى الآن، اما السماح بتسجيل حملة الشهادات الأخرى مثل الثانوية العامة وغيرها، فيتفق عليه اثناء اجتماع اللجنة المذكور. وكشفت عن ان معايير أولوية التوظيف لأبناء الكويتيات ستكون تقريبا هي المعايير نفسها، التي تطبق الآن على أبناء الكويتيين.

وزادت المصادر قائلة: ان البيانات المطلوبة للتسجيل في النظام الآلي للتوظيف ستكون البيانات ذاتها التي يتم طلبها الآن عند تسجيل الكويتيين مثل الاسم، الشهادة الدراسية، البطاقة المدنية أو البطاقة الأمنية، او أي بيانات أخرى تراها اللجنة ضرورية.

وأشارت المصادر إلى ان عدد أبناء غير الكويتيات يبلغ اكثر قليلا من 24 ألف ذكر وأنثى، مشيرة إلى ان الديوان ليس لديه بيانات عن تفصيل العدد وفق الشهادات الدراسية.

ولفتت إلى ان البت في مراجعة بعض المسجلين آليا بمبنى الديوان لاستيفاء بعض البيانات قد يكون ضروريا وبناء على اتضاح العدد سنحدد فترتي التسجيل والمراجعة ما بين شهر وشهرين.

وردا على سؤال حول أولويات التوظيف لهذه الفئة أجابت المصادر: كل ما يتعلق بالتوظيف سيكون في المرحلة اللاحقة للتسجيل الذي بموجبه تتضح لنا بيانات بصورة اكثر تفصيلا.