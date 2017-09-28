قال وزير خارجية نيوزيلندا السابق موري ماكالي ان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد يقوم بدور "تاريخي" في الوساطات التي تتبناها الكويت لحل الخلافات والنزاعات بين الدول.



جاء ذلك خلال محاضرة (نيوزيلندا والكويت ومكانهما في العالم ) التي القاها في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي بدعوة من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد .



وأضاف ماكالي ان المجتمع الدولي يثمن عاليا دور الكويت المتميز في هذا الاطار مبينا ان بلاده تؤمن بالسياسة الكويتية المتمثلة في اهمية تبني الحوار المباشر لحل الخلافات والنزاعات بين الدول.



وأشاد بالدور التنموي والانساني الكبير الذي تلعبه الكويت حول العالم، لافتا الى خبرتها "العميقة" في القضايا الدولية التي تمكنها من لعب دور بارز في معظم القضايا لاسيما المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط.



وهنأ دولة الكويت بحصولها على العضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي للعامين (2018-2019) مؤكدا ايمان بلاده العميق بأهمية اجراء اصلاحات في الامم المتحدة لاسيما مجلس الامن.



من جهته اشاد المدير العام للمعهد الدبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ خلال المحاضرة بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين مستذكرا الدور "البارز والمناصر" الذي قامت به نيوزيلندا ضمن التحالف الدولي الذي ساعد في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.



واشار السفير الشارخ الى زيارة الشكر التي قام بها المغفور له بإذن الله سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد لنيوزيلندا عام 1992 مضيفا انه "تقديرا لموقف نيوزيلندا المشرف قامت الكويت بافتتاح سفارة لها في العاصمة ولنغتون".



والتقى ماكالي خلال زيارته الى البلاد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي.