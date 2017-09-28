أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مواصلة الخارجية جهودها مع السلطات الرومانية من أجل العثور على المواطن محمد البغلي المختفي هناك منذ عام 2015.



وقال الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش احتفالية اقامتها السفارة الصينية بمناسبة الذكرى ال 68 على تأسيس جمهورية الصين الشعبية انه التقى خلال الأيام القليلة الماضية بأفراد عائلة البغلي وتحدث معهم مبينا انهم يبذلون جهودا متواصلة بالتنسيق مع سفارة الكويت في رومانيا.



وأوضح ان عائلة البغلي عقدوا في الاونة الأخيرة مؤتمرا صحفيا في رومانيا أعلنوا فيه عن زيادة مبلغ المكافأة إلى 500 ألف يورو (ما يعادل 590 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عنه.



واضاف الجارالله: "نحن وعائلة البغلي نواصل جهودنا مع السلطات الرومانية للعثور عليه ونشيد بتعاونها معنا ومازال لدينا أمل كبير في العثور على البغلي في القريب العاجل".