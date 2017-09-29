سلمان الحمود: نتبنى خطة طموحة لتطوير قطاع النقل الجوي وبنيته التحتية وإمكانياته الفنية والتنظيمية

بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، الشيخ سلمان الحمود، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون المواصلات كريس جرايلنغ، سبل التعاون الثنائي المشترك في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

وقالت (الطيران المدني) في بيان صحافي اليوم الجمعة، إن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من التجربة البريطانية في إدارة وتشغيل المطارات العالمية وتعزيز تبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة والمؤهلة ذات الخبرة في هذا المجال.

وأضافت أن الوزير جرايلنغ الذي يزور البلاد حاليا، أبدى استعداد المملكة المتحدة لتقديم كل الدعم الفني والمساندة للادارة العامة للطيران المدني الكويتي في جوانب الاستشارات والتشغيل والتدريب والتطوير من خلال الخبرات البريطانية في مجال النقل الجوي.

من جانبه قال الشيخ سلمان الحمود، إن دولة الكويت تتبنى الآن خطة طموحة لتطوير قطاع النقل الجوي وبنيته التحتية وإمكاناته الفنية والتنظيمية.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران المدني وصناعة النقل الجوي خصوصا في ظل العلاقات التاريخية المميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في شتى المجالات.

وحضر الاجتماع مدير التطوير الدولي والرقابي في وزارة المواصلات البريطانية جون باركلسون والمدير العام للادارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان ونائب المدير العام لشؤون النقل الجوي عماد الجلوي ونائب المدير العام لعمليات المطار فهد الوقيان ورئيس المكتب الفني سعود المحروس.