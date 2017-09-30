اكد رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير في وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية (أ.ش.أ) علي حسن حرص الوكالة على تعزيز التعاون مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) وتطويره في شتى مجالات العمل الاعلامي. وقال حسن في تصريح عقب وصوله والوفد المرافق الى مطار الكويت الدولي تلبية لدعوة من رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج ان زيارته تستهدف ايضا توقيع ملحق للاتفاقية المعمول بها بين البلدين الشقيقين لدعم وتوطيد العلاقات الاعلامية الثنائية. واضاف ان هناك افاقا جديدة للتعاون بين الوكالتين في كل الخدمات التي تقدمها كل منهما اضافة الى الحرص على تبادل الخبرات الفنية والتدريب الصحافي والاعلامي للعاملين في الوكالتين.