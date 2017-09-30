القاهرة ـ هناء السيد

اشاد الاطباء المشاركون في ندوة «مرض السلياك» التي اقيمت بالقاهرة بتجربة الكويت ورعايتها للمصابين بهذا المرض. جاء ذلك خلال استعراض رئيسة الفريق التطوعي للتوعية عن مرض السلياك التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي الباحثة د.سعاد الفريح تجربة الكويت ورعايتها لمرضى السلياك بمشاركة وحضور د.باسمة حسين مبعوثة الامم المتحدة ود.ميرفت الصاوي ود.مها ابو ذكري وبهاء مشعل ود.فوزي قنصوة وكيل وزارة الخارجية والعديد من المرضى.

وتم النقاش عن المرض وأعراضه وتطرقت فيها الفريح إلى تطور طرق تشخيص المرض وتوافر طرق التشخيص الحديثة عن المرض في الكويت، مبينة أن التشخيص يتم بطريقتين، فحص الدم ثم المنظار للتأكد من مدى إصابة الأمعاء. واشارت الى ما قامت بتأليفه في هذا السياق لخدمة مرضى السلياك ومن بينها: «قصتي مع السلياك»، قصة الأطفال «ماما ما هو السلياك؟»، «في بيتنا مريض سيلياك مراهق»، وكتاب باللغة الانجليزية. واكدت الفريح ضرورة استجابة وزراء الصحة لإنشاء مركز متخصص لمرضى السلياك في كل بلد لمعرفة العدد وعلاجهم بالطرق الصحيحة. وقدمت الفريح منتجات كهدايا خالية من الجلوتين مقدمة من شركة مطاحن الدقيق الكويتية.