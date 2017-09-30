حنان عبدالمعبود

دشنت رابطة «أبي أتعلم» المختصة بتدريس الأطفال المرضى بأمراض مزمنة في مستشفيات الكويت عامها الدراسي الجديد، حيث قامت الرابطة بأول انطلاقة لها في مستشفى البنك الوطني للأطفال بحفل افتتاح في الفصل الدراسي الجديد في المستشفى، وقامت مؤسسة (أمهات صغيرات) بتنظيم الحفل من مسابقات وفعاليات.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة رابطة «أبي أتعلم» د. إيمان المطوع ان الهدف من هذه الرابطة هو أن تستمر عملية التعليم للأطفال الذين يعانون من السرطان والأمراض المزمنة والذين بسبب المرض يتغيبون فترات طويلة عن مقاعد الدراسة، مشير إلى ان قسم أمراض دم الأطفال والسرطان في مستشفى البنك الوطني - مستشفى الصباح يوجد به نحو 400 ملف نشط لأطفال ما زالوا تحت المتابعة والعلاج وسنويا يتلقون 100 حالة، لافتة إلى أنه ونظرا لهذا العدد كبير، «جاء هدف تأسيس الرابطة الذي نسعى إليه وهو ألا تحرم هذه الفئة من التعليم»، وقالت: نحن نؤمن بأن تعليم الأطفال المرضى جزء لا يتجزأ من أي مشروع تنموي تقدمه الدولة في مجال الصحة والتربية، وكقطاع أهلي نحن شركاء في تقديم ما بوسعنا لهذه الفئة من الأطفال.

بدورها، أشارت رئيسة اللجنة الإعلامية في رابطة «أبي أتعلم» د. نبال بورسلي إلى سعي الرابطة خلال الفترة المقبلة لاستكمال بروتوكولات المشروع مع وزارة الصحة والتربية «حتى نصل إلى الصفة الرسمية من أجل أن يختبر الطالب وهو في المستشفى ويكون بإشراف لجنة متخصصة من وزارة التربية».