بعد انتشار العلاج بالطاقة والألوان بدأ ينتشر عالميا علاج جديد هو العلاج بالصوت الذي يعتمد على تأثير الصوت على الحالة النفسية والجسدية للإنسان.

وتقول المدربة عنان حيدر الحاصلة على شهادة العلاج بالصوت من منظمة العلاج الاهتزازي بالولايات المتحدة الأميركية إن الصوت الذي يدخل من خلال الأذن يؤثر على المخ والحالة النفسية والجسدية للإنسان، فالصوت موجود داخلنا وخارجنا، نسمعه لكن لا ندرك مدى تأثيره علينا. واضافت حيدر أن العلاج بالصوت يعتمد على تقنية لتوليد ترددات فعالة تغير الإنسان من حالة إلى حالة أخرى، فهي ترفع من مستوى التركيز، أو تجعل الشخص مسترخيا، كما تحسن من الحالة العاطفية للإنسان، مؤكدة أن هذا العلاج أثبت فاعلية حول العالم وفق أسس علمية موثوقة.