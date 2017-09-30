أطلقت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة «لا نريد أن نرى المزيد» للتعريف بمعاناة اللاجئين البورميين في بنغلاديش، وذلك من ناحيتين، الأولى تتمثل في أن اللاجئ رأى ما يكفي من معاناة فهو لا يريد أن يرى المزيد من الألم والمعاناة التي يعانيها جراء التهجير المستمر، والثانية رسالة من المتضامن أنه لابد من إيقاف الاضطهاد الذي تتعرض له الروهينغا وأنه لا يريد المزيد من اللاجئين.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب شبه القارة الهندية في الرحمة العالمية محمد القصار إن الهدف من الحملة هو التخفيف من معاناة اللاجئين البورميين، والتأكيد على أن الكويت هي وطن الإنسانية، وتأتي هذه المبادرة الإعلامية بعد أيام من مرور مناسبة عزيزة على قلوبنا تتمثل في اختيار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني، وحصوله على شهادة تقدير من الأمم المتحدة ذكرت فيها دور سموه البارز في الحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة حول العالم التي تمثلت في مأساة إخواننا المهاجرين البورميين في بنغلاديش.

ودعا القصار إلى المشاركة في الحملة عن طريق التقاط صورة شخصية تضع فيها يدك على عينيك، وتكتب على الصورة أو في الوصف «لا نريد أن نرى المزيد» ومن ثم تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ «#لاجئو_بورما: Burma_refugees# ‏. وأكد القصار أن هذه الصورة ستكون أبلغ وسيلة للتعبير للعالم عن رفضك لما يتعرض له اللاجئون من اضطهاد، وضرورة التوقف عن تهجيرهم، والتحرك لمساعدتهم في ظل الإحصائيات الضخمة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة أن هناك 436 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة فروا إلى بنغلاديش في الأسابيع الأخيرة من عملية وصفتها الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي».

وأوضح القصار أن هذا التحرك من الرحمة العالمية جاء بناء على رحلة إغاثية قام بها وفد الرحمة العالمية إلى الحدود البنغلاديشية البورمية شاهدت خلالها العديد من القصص والمآسي التي يشيب لها الولدان، مشيرا إلى أن إحدى القصص التي كان لها أثر على النفس تتمثل في إحدى السيدات التي هاجمت العصابات قريتها الفقيرة، اقتحموا بيتها الخشبي، سرقوا منه كل ما تملك، وأحرقوه أمام عينيها؟ وأجبروها على الرحيل فتوسلت لهم فهددوها بالقتل أمام أطفالها إن لم ترحل حالا» فرحلت دون أي عنوان.

وتابع القصار: وفي طريقها، سمعت بأن العصابات تطارد كل شخص من الروهينغا فتنكل به، ثم تقتله فلجأت للسير والاختباء، حتى وصلت إلى البحر بعد ثمانية أيام من الخوف والجوع والبكاء فرآها صاحب قارب صيد، رأف بحالهم ونقلها إلى بنغلاديش حيث يعيش الآلاف من اللاجئين.