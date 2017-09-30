صرح مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد باقر الكندري أن اللجنة تسعى لكفالة المزيد من أيتام سورية من خلال مشروع «رفقاء النبي» صلى الله عليه وسلم، وذلك نظرا لوجود عدد كبير من الأيتام السوريين غير مكفولين حتى الآن.

وأوضح الكندري أن الأزمة السورية كان لها الكثير من التداعيات أخطرها تجاوز عدد الأيتام 800 ألف يتيم في الداخل السوري ودول الجوار أغلبهم غير مكفول، وهؤلاء الأيتام يحتاجون إلى رعاية وإلى توفير حاجاتهم الأساسية من غذاء وكساء وتعليم. وبين الكندري أن اللجنة تتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المرخصة في الدول التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون، وذلك للإشراف على كفالة الأيتام، كما يقوم وفد من اللجنة بتفقد الأيتام وتسليمهم الكفالات عدة مرات على مدار العام.

وأضاف الكندري أن مشروع «رفقاء النبي» يعد من أهم المشاريع في لجنة زكاة العثمان وتم من خلاله كفالة 3000 يتيم خارج الكويت في الاردن وسورية، ومصر، وكوسوفا وغيرها من الدول الإسلامية، مشيرا الى ان قيمة الكفالة خارج الكويت 15 دينارا. وأكد حرص اللجنة على تزويد الكفلاء بتقارير الأيتام بشكل منتظم. وناشد الكندري المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء المساهمة في كفالة الأيتام، مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»، وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى»، ويمكن للمحسنين التبرع عبر الارقام التالية: 99401011 - 22667780 أو زيارة أفرع اللجنة في منطقة حولي والروضة.