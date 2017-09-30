أعلن رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس عن مشروع إنشاء دار رعاية الأيتام في مصر، والذي يهدف إلى تقديم العون والرعاية للأيتام فيها وإشاعة البهجة في حياتهم وإدخال السرور عليهم، لافتا إلى أن المشروع يستوعب رعاية 22 يتيما بالإقامة فيه، ويحتوي المشروع على 6 غرف نوم للأيتام، وصالة للقراءة والتدريس، ومجهز بكامل المرافق، علما بأن مصاريف المعيشة لهؤلاء الأيتام تقدر بـ 400 دينار شهريا.

وقال الخميس إن رعاية اليتيم لا تكمن في هذا المشروع فحسب بل تشمل عددا من المصارف الخاصة بدعم الأيتام الذين هم بحاجة لها مثل مشروع الرعاية الصحية ويشمل تقديم المساعدات العلاجية للحالات المرضية والمستعصية، والتي تحتاج إلى تكاليف كثيرة، يعجز اليتيم عن تدبيرها، بالإضافة إلى بناء وترميم بيوت الأيتام، والمساهمة في مشروع زواج الأيتام، كذلك مشروع الرعاية التعليمية والذي يوفر رسوم الطلبة في المدارس والجامعات.

وبين الخميس أنه يمكن المساهمة في مشاريع رعاية وكفالة الأيتام بأي مبلغ ويتم عبر الاتصال برقم 1800082 أو عن طريق الموقع التبرع الإلكتروني لجمعية النجاة الخيرية، وهو أمر سهل ومتاح للجميع، كما يمكنهم المساهمة عبر الهواتف الذكية أيضا في المشروع.