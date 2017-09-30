ضاهر: المركز حريص على تقديم أفضل الخدمات بأحدث وسائل الترفيه والتدريب

كريم طارق

أقام مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين الحفل الختامي لأنشطته الصيفية التي أقيمت تحت شعار «بالفرح صيفنا 2017»، والذي تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي استمرت على مدار الصيف بهدف تحقيق الدمج الاجتماعي المنشود لتلك الشريحة العزيزة على قلوبنا والعمل على شغل أوقات فراغهم وفقا لأساليب تنمي قدراتهم وتفجر طاقاتهم الإبداعية. الحفل الذي أقيم تحت رعاية كريمة من بنك الخليج وبحضور الأطفال من ذوي الإعاقة وذويهم تضمن العديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية المميزة التي ساهمت في إدخال البهجة والفرح والسرور على قلوب الجميع باختتام الأنشطة الصيفية.

وعلى هامش الحفل، أكد نائب مدير مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين رعد ضاهر أن المركز يحرص دائما على تقديم أفضل الخدمات بأحدث وسائل الترفيه والتدريب والعمل على دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع فيؤدون الدور المطلوب منهم بالتأثير والتأثر فيه، لافتا إلى أن تلك الفعاليات المتنوعة والمختلفة التي أقيمت خلال هذا الصيف تأتي ضمن خطوات وآليات عمل منظمة يقوم بها المركز بهدف تعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي للأشخاص من ذوي الإعاقة مع أقرانهم، والعمل على تنمية مهاراتهم الإبداعية وفقا للأساليب علمية مما يسهم بشكل كبير في إشغال أوقات فراغهم.

كما توجه رعد بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك الخليج على رعايته الكريمة لهذا الحدث، متوجها أيضا بجزيل الشكر إلى الشركات المساهمة في الحفل وهي: إدارة معرض الكويت الدولي ماكدونالدز، شركة فانتسي وورلد، مجموعة الولاء التطوعية، مجموعة حصاد التطوعية، مجموعة شباب النيل.