العتل: تأهيل مجموعة من المهندسين والمتخصصين الكويتيين بمجالات الطاقة المتجددة

الديحاني: بات من الممكن لتقنيات رفع كفاءة الطاقة والتبريد أن تقلل استهلاك الكهرباء

الطويل: الورشة ستساهم في الوقوف على إمكانية الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

عاطف رمضان

أعلنت جمعية المهندسين إقامة ورشة عمل دولية الاثنين المقبل ولمدة يومين بعنوان «كفاءة الطاقة وتكنولوجيا التبريد»، وذلك برعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق وبمشاركة مع الشبكة الخليجية - الأوروبية لكفاءة الطاقة النظيفة.

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس الأول رئيس الجمعية م.فيصل العتل بحضور عضو مجلس الادارة م.محمد الديحاني، ورئيس لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية د.بدر الطويل، بمقر الجمعية، أكد العتل ان الجمعية وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء فتحت باب الاشتراك في الورشة للمساهمة في مواجهة ومعالجة التحديات المتمثلة في انخفاض كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وما يتصل بذلك من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالية.

وأضاف أن الورشة تهدف الى تعزيز المرحلة الانتقالية التي تمر بها معظم دول العالم وخاصة بمنطقتنا لرفع كفاءة الطاقة والوصول الى الطاقة النظيفة الأكثر استدامة، والوقوف على حقيقة التكلفة والأسعار العالمية، بالإضافة الى خلق فرص وتأهيل مجموعة من المهندسين والمتخصصين الكويتيين بمجالات الطاقة المتجددة.

وأوضح ان الورشة ستخصص يوما كاملا هو الثلاثاء المقبل لتدريب 140 مهندسا ومهندسة تم تسجيلهم بالدورة من قبل متخصصين من قبل الاتحاد الأوروبي.

الطاقة والتبريد

من جانبه، أعرب عضو مجلس الإدارة م.محمد الديحاني عن شكره لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق لدعمه ورعايته لفعاليات وأنشطة الجمعية الهادفة الى تحقيق التنمية ودعم الاستدامة في البلاد، مشيرا الى انه بات من الممكن لتقنيات رفع كفاءة الطاقة والتبريد، أن تلعب دورا رئيسيا في التقليل من استهلاك الكهرباء، بما ذلك تبريد المناطق السكنية وخاصة الجديدة منها.

وأضاف ان الورشة ستعمل على الاستفادة من الحلول المتاحة والمناسبة للكويت على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدا إمكانية الاستفادة من التطبيقات واسعة النطاق وتنفيذها في قطاعات مختلفة من الاقتصاد مثل النقل، والمباني والصناعة.

وقال رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية د.بدر الطويل إن شريكنا في هذه الورشة «الشبكة الخليجية - الأوروبية لكفاءة الطاقة النظيفة»، وهي منظمة مدعومة من الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى انها استجابت لمبادرتنا في اقامة هذه الورشة في الكويت لتأهيل كوادر وطنية كويتية وعرض تجارب أوروبية فيها.

وأضاف ان هذه الورشة ستساهم وبقوة في الوقوف على إمكانية الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء، مبينا ان رفع كفاءة الطاقة يحقق كثيرا من الفوائد منها خلق فرص العمل، وتعزيز الإيرادات، والاستفادة من البحوث والابتكارات، كما ستركز ورشة العمل على الحلول والمنهجيات الخاصة بالبيئة المحلية.

وحول إمكانية خفض استهلاك الكهرباء والماء قال الطويل ان هذا الأمر ممكن من خلال استخدام الحلول الذكية ورفع كفاءة الطاقة، مؤكدا أننا في جمعية المهندسين وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وباستخدام أنظمة كفاءة الطاقة خفضنا الاستهلاك بنسبة 45% خلال 3 أشهر بـ 10 مساجد تم تركيب الأنظمة الذكية فيها.

وأكد ان الورشة ستتيح تعزيز الشراكة بين الكويت وخاصة الجهات المعنية بالطاقة الكهرباء تحديدا مع الجهات المنتجة لهذه الأنظمة في الاتحاد الأوروبي وتناقش معها كفاءة الطاقة والتبريد، والتكنولوجيات المناسبة للمنطقة، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والمتقدمة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية في الكويت وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن هذا الأمر تعمل على تحقيقه أيضا شريكنا في الورشة الشبكة الخليجية - الأوروبية لكفاءة الطاقة النظيفة.