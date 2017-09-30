بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود مع وزير الدولة البريطاني لشؤون المواصلات كريس جرايلنغ سبل التعاون الثنائي المشترك في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

وقالت «الطيران المدني» في بيان صحافي ان المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من التجربة البريطانية في إدارة وتشغيل المطارات العالمية وتعزيز تبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة والمؤهلة ذات الخبرة في هذا المجال.

وأضافت أن الوزير جرايلنغ الذي يزور البلاد حاليا أبدى استعداد المملكة المتحدة لتقديم كل الدعم الفني والمساندة للادارة العامة للطيران المدني الكويتي في جوانب الاستشارات والتشغيل والتدريب والتطوير من خلال الخبرات البريطانية في مجال النقل الجوي.

من جانبه، قال الشيخ سلمان الحمود ان الكويت تتبنى الآن خطة طموحة لتطوير قطاع النقل الجوي وبنيته التحتية وإمكاناته الفنية والتنظيمية.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران المدني وصناعة النقل الجوي خصوصا في ظل العلاقات التاريخية المميزة بين الكويت والمملكة المتحدة في شتى المجالات.