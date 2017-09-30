قال وزير خارجية نيوزيلندا السابق موري ماكالي ان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد يقوم بدور «تاريخي» في الوساطات التي تتبناها الكويت لحل الخلافات والنزاعات بين الدول.

جاء ذلك خلال المحاضرة الـمعنـونة «نيـوزيلندا والكويت ومكانهما في العالم» التي القاها في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي بدعوة من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وأضاف ماكالي ان المجتمع الدولي يثمن عاليا دور الكويت المتميز في هذا الاطار، مبينا ان بلاده تؤمن بالسياسة الكويتية المتمثلة في اهمية تبني الحوار المباشر لحل الخلافات والنزاعات بين الدول.

وأشاد بالدور التنموي والانساني الكبير الذي تلعبه الكويت حول العالم، لافتا الى خبرتها «العميقة» في القضايا الدولية التي تمكنها من لعب دور بارز في معظم القضايا لاسيما المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط.

وهنأ الكويت بحصولها على العضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي للعامين (2018-2019) مؤكدا ايمان بلاده العميق بأهمية اجراء اصلاحات في الامم المتحدة لاسيما مجلس الامن.

من جهته، اشاد المدير العام للمعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ خلال المحاضرة بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، مستذكرا الدور «البارز والمناصر» الذي قامت به نيوزيلندا ضمن التحالف الدولي الذي ساعد في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.