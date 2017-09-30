أصدرت دواوين اهالي منطقة كيفان بيانا مشتركا حول حل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية جاء فيه: نحن دواوين اهالي منطقة كيفان نعلن تضامننا مع اعضاء مجلس ادارة جمعية كيفان المنحل والذي تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية صاحبة رأسمال الجمعية وهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في اختيار مجلس يدير اعمال الجمعية.

ولقد فوجئ اهالي المنطقة بقرار حل مجلس الادارة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية، حيث تعتبر تعاونية كيفان اول جمعية تعاونية انشئت في الكويت. وبناء على ذلك الاجراء، سنقوم بتصعيد الامر الى اعلى المستويات من خلال مجلس الامة ومجلس الوزراء وذلك لتعديل قانون التعاون وابعاد سلطة وزارة الشؤون على شؤون الجمعيات التعاونية وارجاع السلطة الى الجمعيات العمومية صاحبة الأموال.

ووجهوا رسالة الى المجلس المعين بأن قبولهم التعيين اشتراك في هذه الجريمة بحق المنطقة والتعدي على اموال الجمعية العمومية، والرسالة الثانية لوزيرة الشؤون بأن التعدي على جمعية كيفان تعد على اهالي المنطقة بأسرها.