أسامة أبو السعود

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب الحرب على التدخين في جميع المحاكم ومرافق وزارة العدل.

وقال الوزير العزب في تصريحات لـ«الأنباء» انه سيبدأ خلال هذا الاسبوع حملة «لا للتدخين» في جميع المحاكم ومرافق وزارة العدل.

وعلى صعيد متصل يدشن الوزير العزب غدا الاحد البوابة الالكترونية المطورة لوزارة العدل.

وأكد الوزير العزب ان انطلاق البوابة الالكترونية الجديدة سيسهل تقديم الخدمات على المراجعين حيث يستطيع اي مراجع انجاز ما يقارب ٧٠ خدمة الكترونية في وقت قياسي اضافة الى إطلاق تطبيق الكتروني (ابليكيشن) عبر اجهزة الهواتف الذكية لإنجاز المعاملات الكترونيا في أسرع وقت.

وشدد وزير العدل على انه يهدف الى إنهاء اي طوابير للمراجعين داخل اروقة الوزارة.