هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت الرئيس التنفيذي الجديد للشركة د.راميش رآما جندران بمناسبة صدور قرار تعيينه، حيث سيتسلم مهام منصبه الجديد ابتداء من نوفمبر المقبل، متمنين ايضا كل التوفيق لنائب الرئيس الاول ناصر الدوسري في منصبه الجديد، حيث يعد من الكفاءات الكويتية الشابة وصاحب خبرة عالمية في المجال النفطي.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة النقابة طارق الفارس في تصريح صحافي بهذه المناسبة «نتمنى للرئيس التنفيذي الجديد للشركة ونائبه الأول كل الخير في مهمتهم الجديدة بما يعود على الشركة والعمال وكويتنا الغالية بالخير والتنمية والنماء والازدهار».

ودعا الفارس إدارة شركة ايكويت الجديدة الى التعامل بفكر ورؤية مختلفة مع النقابة، مشددا على ضرورة الالتفات الى تطلعات الموظفين الشباب على جميع الأصعدة للارتقاء بالشركة التي بنيناها بأيدينا وأصبحت اليوم من أهم الشركات العاملة في القطاع النفطي في المنطقة.

وقال الفارس ان هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا جهود أبناء الشركة المخلصين الذين يواصلون العمل ليل نهار من أجل تقدمها ورفعتها، لافتا الى ان اي عملية تطوير في الشركة يتطلب أولا وأخيرا تطوير العنصر البشري والاهتمام به وتوفير الحوافز التي تشجعه على المزيد من العطاء لخير الشركة وكويتنا الحبيبة.