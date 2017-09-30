تقديم منتج إعلامي مميز يشكل عنصر جذب للمشاهدين والمستمعين

عاطف رمضان

كشف وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية محمد بدر بن ناجي عن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للدورة البرامجية التلفزيونية الجديدة، التي تضم 12 برنامجا تلفزيونيا، ما بين يومي وأسبوعي، من ضمنها عودة برنامج شارع السور بحلة جديدة. سيتم البدء بعرضها اعتبارا من أول أكتوبر، وتلبي احتياجات جمهور المشاهدين في المعرفة والثقافة السياسية والاقتصادية محليا ودوليا بكل المهنية والمصداقية والشفافية.

وأضاف بن ناجي في تصريح صحافي ان قطاع الأخبار والبرامج السياسية، اعتمد منهجية تقييم برامجه التلفزيونية والإذاعية منذ بداية أي دورة وحتى انتهائها للتعرف على إيجابياتها وتلافي سلبياتها، من أجل تقديم منتج إعلامي مميز يشكل عنصر جذب للمشاهدين والمستمعين على حد سواء، وهو ما يستلزم العمل الكثير في مسيرة تطوير البرامج التي تحتاج إلى تطوير سواء في الشكل أو المضمون، أو إيقاف بعضها لانتفاء الغرض منها، ويمكن تلخيص هذه المنهجية في بذل جهد إعلامي كبير من أجل الإمساك بزمام المنافسة مع المحطات التلفزيونية والإقليمية. وأشار وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية، إلى أن استراتيجية وضع خطط الدورات البرامجية بالقطاع تخضع لقواعد الخطاب الإعلامي الرسمي للكويت على المستويين الداخلي والخارجي، اتساقا مع السياسة العامة للدولة، مع التمسك بقيم المصداقية والشفافية والحرفية الإعلامية، التي تتمتع بها الكوادر الإعلامية الوطنية بالقطاع، وهو ما أكسب الكثير من برامج القطاع نسبا عالية من المشاهدة والاستماع. وأضاف أن قطاع الأخبار والبرامج السياسية، قد انتهى من وضع خطط برامجية ووثائقية تواكب المناسبات الوطنية التي تقع ضمن الفترة الزمنية لدورة أكتوبر، ستمثل نقلة نوعية في سياسة القطاع لدعم القيم والمبادئ الوطنية الكويتية، ترسيخا لقيم الولاء والانتماء وتعزيزا للوحدة الوطنية في ظل ما يحيط بالمنطقة من تطورات متلاحقة وتحديات كبرى على مختلف الأصعدة. وكشف عن مضمون الدورة البرامجية التلفزيونية الجديدة وهي:

٭ برنامج العالم هذا الصباح: الذي يعد بمنزلة نافذة إخبارية متجددة يوميا يطل من خلالها المشاهد على جميع الأحداث والتطورات والأخبار العالمية.

٭ برنامج المؤشر: يمثل خدمة إخبارية اقتصادية لحركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية تحليلا وتعليقا.

٭ برنامج مانشيت اقتصادي: يتم من خلاله مناقشة وتحليل القضايا الاقتصادية المحلية التي تهم جميع المواطنين.

٭ برنامج إنجازات: يسلط الضوء على إنجازات الدولة في جميع المجالات، من أجل ترسيخ صورة ذهنية مشرقة لجهود الدولة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

٭ برنامج نيو كويت NEW KUWAIT: يسلط الضوء على منجزات خطة التنمية وفقا لرؤية كويت 2030، وبما تقدمه المشاريع التنموية المنجزة من خدمات للمواطنين.

٭ برنامج مانشيت الصحافة: يتم من خلاله استعراض عناوين الصحافة المحلية والإقليمية والدولية، وتحليها والتعليق عليها من قبل الصحافيين والمحللين الكويتيين.

٭ الكويت اليوم: برنامج توعوي تثقيفي، يتناول أهم وأبرز القوانين والقرارات التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

٭ برنامج شارع السور: يعود من جديد في حلة جديدة من حيث الشكل والمضمون، يتم من خلاله مناقشة القضايا المحلية برؤية وطنية.

وفي ختام تصريحه ثمن عاليا وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية، دعم القيادة العليا.