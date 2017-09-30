احتفلت أكاديمية القوات الجوية الباكستانية امس بتخريج الدورة 119 لقوة الدعم القتالي بمشاركة 12 طالبا من الكويت.



وحضر آمر القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري كضيف رئيسي في الحفل الذي أقيم تحت رعاية قائد القوات الجوية الباكستانية المارشال سهيل امان.



وأعرب اللواء الركن طيار الفودري في كلمته في الحفل عن رغبته في زيادة تعزيز العلاقات مع باكستان في مختلف المجالات بما فيها الدفاع والأمن.



وقال ان البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية في مختلف المجالات بما في ذلك التدريب العسكري مؤكدا ثقته باستمرار تلك العلاقات في النمو على مدى السنوات المقبلة.



من جانبه، قال المارشال امان في كلمته بهذه المناسبة ان باكستان والكويت تتمتعان بعلاقات اخوية قوية تقوم على التاريخ المشترك والتقاليد والدين.



وأعرب عن تقديره لأداء الطلبة الكويتيين الـ 12 وهنأ جميع الخريجين بإكمال تدريبهم بنجاح.