قال رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله الصعفاك، أن بعض الخريجين يواجهون مشكلة في سوق العمل وحال رغبتهم في استكمال دراساتهم العليا نتيجة عدم إدراج التخصص المساند لشهادات تخرجهم ويعطل تحصيلهم العلمي.

وأوضح الصعفاك أن إدراج التخصص المساند لشهادات الخريجين كان معمولا به في السابق وكان ذلك يساعد الخريجين في الالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية، إلا أن هذا النظام توقف دون أسباب معروفة، مطالبا إدارة الهيئة بإعادة النظر في هذا القرار المجحف بحق الخريجين وإعادة إدراج التخصص المساند لشهادات تخرجهم لمساعدتهم في استكمال دراستهم والارتقاء بتحصيلهم العلمي.