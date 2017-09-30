أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت اصدارها 1821 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد خلال ثمانية اشهر بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.



وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة سلمان الهيفي، ان (الصحة) اصدرت 1736 شهادة ميلاد لمقيمين بصورة غير قانونية فضلا عن 85 شهادة وفاة خلال الفترة من اول يناير وحتى نهاية اغسطس 2017.



واضاف الهيفي ان اجراءات استخراج شهادات الميلاد تأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لابناء المقيمين بصورة غير قانونية.



واكد التزام الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع عبارة (غير كويتي) في حقل الجنسية في الشهادات التي تصدرها بعد التيقن من وضع صاحب العلاقة عن طريق مراسلة (الجهاز المركزي).



وذكر ان استخراج شهادات الميلاد يتطلب احضار بلاغ الولادة للطفل من المستشفى وعقد الزواج والبطاقة الامنية للاب والام تتم بعدها مخاطبة (الجهاز المركزي) للاستدلال والاستفسار عن جنسية الوالدين.



وافاد الهيفي بأنه عقب ورود رد (الجهاز) يتم الاتصال بصاحب العلاقة للحضور وتسجيل اسم المولود واستكمال اجراءات استخراج الشهادة على ان ترسل طلبات صرف الشهادة الى الطباعة وتحديد موعد آخر لتسلمها.



وأشاد بالتعاون المستمر بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الصحة والجهود المبذولة لتسهيل استخراج تلك الوثائق للمقيمين بصورة غير قانونية