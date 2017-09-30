أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف سريع السريع أن "بوابة العدل الإلكترونية الجديدة تقدم أكثر من 200 خدمة معلوماتية وما يزيد عن 47 خدمة إلكترونية تشمل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين والخدمات الخاصة بموظفي الوزارة، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لإجراء المعاملات في الوزارة".

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة استعداد الوزارة لتدشين بوابتها الإلكترونية الجديدة غداً الأحد في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت رعاية وحضور وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، بالإضافة إلى وكلاء الوزارة المساعدين.

وأوضح السريع أن "كافة الخدمات الموجودة في البوابة الإلكترونية الجديدة متوافقة مع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت (E.gov.kw) وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات"، لافتاً إلى أن "البوابة الجديدة تتسم بالعديد من المميزات ومن بينها بناؤها وفقاً للبرمجيات الحديثة والمعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب تزويدها بتقنيات متقدمة في مجال البحث المتطور، بالإضافة إلى مواءمتها لأحجام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية بأنواعها وأحجامها المتعددة".

وأشار إلى أن "البوابة الجديدة مزودة في تصميمها بإمكانية القوائم الذكية والسهلة والتي تُيَسِّر على الرواد الوصول إلى الخدمات والمعلومات الموجودة عليها بسهولة، بالإضافة إلى توافر إمكانية الخريطة التفاعلية لجميع مقرات ومباني الوزارة في دولة الكويت والخدمات التي تقدمها"، منوهاً بأنه "روعي في تصميم هذه البوابة سهولة الاستخدام والحفاظ على الخصوصية وسرية بيانات المراجعين".