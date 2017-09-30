قتل 28 مدنيا على الاقل ليل الجمعة، في غارات جوية على محافظة ادلب (شمال غرب) سوريا والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام التي تعد جبهة النصرة سابقاً أبرز مكوناتها، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.



وتابع المرصد ان بين القتلى اربعة اطفال في القصف الذي استهدف بلدة ارمناز بالقرب من الحدود التركية، لكن دون ان يوضح ما اذا كان النظام السوري او حليفته روسيا من شن الغارات. وكانت المحافظة اعلنت منطقة خفض توتر بموجب اتفاق في اطار محادثات استانا برعاية روسيا وايران حليفتي النظام وتركيا الداعمة للمعارضة في ايار/مايو.