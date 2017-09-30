كان هذا الأسبوع حافلا بالنشاط الإنساني الكويتي ومتنوعا من حيث المضمون كما توسع الى مناطق جديدة وأظهر أفقا في التفكير بكيفية الوصول الى المزيد من العطاء.

وفي تقريرنا الأسبوعي حول الأنشطة الإنسانية الكويتية سنستعرض أبرز ما شهده الأسبوع حتى أمس الجمعة ونبدأ من الكويت حيث أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير يوم الثلاثاء الماضي دعم الجمعية لجهود الإغاثة الإنسانية في نيبال بعد تعرضها لفيضانات وانهيارات أرضية تسببت بنزوح عدد كبير من السكان من قراهم.

وقال الساير ، إن الجمعية ستتبرع ماليا للمتضررين من فيضانات نيبال والاستجابة لنداء الطوارئ الصادر عن الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بما يسهم في دعم الجهود الإنسانية في هذا البلد.

وأضاف أن المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في السهول الجنوبية التي تمثل مصدرا رئيسيا للدخل في نيبال التي قد تواجه نقصا في الغذاء نتيجة تضرر المحاصيل.

وأشار إلى أن الجمعية لن تتوانى في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين بالتعاون مع المنضمات الإنسانية مؤكدا أن الوقوف بجانب المتضررين والمحتاجين في محنتهم الراهنة واجب إنساني.

وفي يوم الأربعاء الماضي أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اطلاقها حملة التبرعات للمشروع الخيري التعليمي لأطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت تحت شعار "بالعلم نضيء الكويت" وذلك خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر الجاري و12 أكتوبر المقبل.

وأضاف الساير ان الجمعية ستستقبل التبرعات للمشروع في جناحها بمجمع (الأفنيوز) خلال الفترة آنفة الذكر مبينا ان جناح الجمعية يتكون من خريطة كبيرة للكويت تضيء كلما بادر شخص بالتبرع وبذلك يتم ربط النور بالعلم اضافة الى امكانية التبرع للمشروع من خلال موقعها الرسمي.

وأفاد بان الجمعية تلقت بهذا الصدد اكثر من 4000 طلب من مختلف الجنسيات معظمها من السوريين مبينا ان الجمعية ستدفع تكاليف جزء من الرسوم الدراسية عن الطلبة الدارسين.

ومن الكويت ننتقل الى اليمن الذي يتركز فيه جانب كبير من المساعدات الإنسانية الكويتية نظرا الى الأزمة التي يعيشها حيث وقعت حملة "الكويت إلى جانبكم" يوم الأربعاء الماضي اتفاقية العمل بموقع مشروع توريد وتركيب خط كهربائي اسعافي لحقل مياه (دمون) بمدينة (تريم) شرق محافظة (حضرموت) بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون ريال يمني (55 ألف دولار).

وقال مدير عام مديرية (تريم) العقيد منصور التميمي خلال التوقيع "إن هذا الخط يأتي والمدينة في أمس الحاجة إلى هذه المشاريع التي تساهم في تنمية منظومة الخدمات" مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به حملة (الكويت إلى جانبكم) في تعزيز منظومة الكهرباء الخاصة بمياه المديرية.

من جانبه أكد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عامر سعيد العامري أن هذه الخطوة ستساهم في تأمين امدادات التيار الكهربائي لحقول مياه (دمون) بالإضافة إلى حل مشكلة الانقطاع وضمان تشغيل كامل المضخات طوال اليوم في الآبار التسع ما يساهم في ضمان امدادات مياه الشرب للمواطنين في مدينة تريم وضواحيها.

وبدوره أشار مدير المشروع بالحملة سالم عمر باشامخة الى أن هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعمل على توفير الأمن المائي لمواطني المديرية المقدر عددهم بأكثر من 105 آلاف نسمة.

ونبقى في اليمن أيضا حيث سلمت حملة (الكويت إلى جانبكم) يوم امس الاول مكتب التربية والتعليم بمحافظة (عدن) مدرسة وعددا من المنشآت التعليمية المرافقة وذلك بعد إعادة البناء والصيانة بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون ريال يمني (180 ألف دولار).



من جهته قال عضو الهيئة (اليمنية الكويتية للاغاثة) رائد إبراهيم أن هذا المشروع يأتي ضمن التدخل في قطاع التعليم بعدد من المحافظات اليمنية حيث أعادت الكويت تأهيل 19 مدرسة بمحافظة (عدن) ضمن 52 مدرسة في أربع محافظات يمنية اضافة الى تأهيل الجامعات والمعاهد والمشاركة بطباعة الكتاب المدرسي.

وفي العاصمة الأردنية عمان سلم سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج يوم الثلاثاء الماضي دعما ماليا مقدما من بيت الزكاة الكويتي لصالح (صندوق الطلبة الفقراء وذوي الحاجة) التابع للجامعة الهاشمية الأردنية.

وقال السفير الدعيج ، عقب تسليم مبلغ 33 ألف دولار لرئيس الجامعة الدكتور كمال هاني إن الدعم المقدم من (بيت الزكاة) يهدف إلى منح الطلبة من ذوي الحاجة الفرصة لاستكمال دراستهم الجامعية.

وأضاف الدعيج أن بيت الزكاة الكويتي يدعم باستمرار الأنشطة والبرامج التعليمية والتربوية الموجهة لشريحة الشباب في المجتمعات المحتاجة علاوة على جهوده "الرائدة" في مختلف الميادين الخيرية والإنسانية.