كشف رئيس اللجنة العليا المؤقتة لانتخابات المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د.محمد المشد أن فتح باب طلبات الترشيح للراغبين في خوض انتخابات المجلس الطلابي سيكون في قسم شؤون الطلبة اعتباراً من غد الأحد وتستمر حتى 9 أكتوبر القادم من الساعة التاسعة صباحا ً وحتىالساعة الثانية بعد الظهر وفق الشروط المحددة لذلك.

وأشار د.المشد أن شروط الترشيح للمجلس الطلابي سوف تكون مفتوحة لجميع الطلبة المسجلين والمنتظمين بالجامعة العربية المفتوحة في الكويت في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018 بشرط عدم حصول الطالب على عقوبة تأديبية ، مع ضرورة إحضار عدد 2 صورة شخصية وصورة عن البطاقة الجامعية والمدنية و أن يكون حضور المتقدم للترشيح شخصيا ً

وختم د.المشد قائلا أن الترشح للهيئة الإدارية بمناصبها المختلفة يقتصر فقط على الراغبين من أعضاء المجلس الطلابي أن يكون معدل العضو نقطتين وما فوق داعيا ً كافة الجموع الطلابية في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت للمشاركة في عرسهم الديمقراطي .