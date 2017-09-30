هز زلزال بقوة 5.5 درجة إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين اليوم السبت ووردت تقارير أولية عن حدوث أضرار طفيفة في المنطقة التي عادة ما تشهد زلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد 78 كيلومترا غربي مدينة قوانغيوان. وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وقال سكان على مقربة من مركز الزلزال على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم شعروا بالهزة ونشر البعض صورا لأشخاص يخرجون سريعا من المباني.

وقالت حكومة سيتشوان إنها علقت بعض خدمات السكك الحديدية لإجراء فحوصات السلامة اللازمة لكنها لم تتلق أي تقارير عن انقطاع التيار الكهربي في أي منطقة بالإقليم.

وقع الزلزال في منطقة جبلية بين مدينتي قوانغيوان وميانيانغ.

وكثيرا ما تتعرض سيتشوان لزلازل. ففي عام 2008 قتل زلزال قوي نحو 70 ألف شخص.

وفي أغسطس آب ضرب زلزال قوته سبع درجات منطقة نائية بالإقليم ذاته قرب منطقة سياحية شهيرة مما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 500 معظمهم في انهيارات أرضية.