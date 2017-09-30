ألاء خليفة

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم السبت انها ستنظم المؤتمر العلمي الثاني لعلوم الرياضة بعنوان (واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة) يومي 29 و30 أكتوبر المقبل.

وقال المدير العام للهيئة الدكتور أحمد الأثري في بيان صحفي ان المؤتمر يهدف إلى تدارس واقع الرياضة في الكويت والوطن العربي وبحث التحديات التي تواجه الرياضة من حيث الممارسة والمنافسة.



وأضاف ان المؤتمر الذي يقام تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس يهدف أيضا الى التعرف على الأفكار والخطط الاستراتيجية المستقبلية ووضع رؤى عربية مشتركة مبدعة يمكن من خلالها تحقيق نهضة رياضية عربية.



وأوضح ان المؤتمر سيناقش المشكلات المرتبطة بمجالات التربية البدنية والرياضة والصحة في دولة الكويت بصفة خاصة وعلى المستويين العربي والدولي بصفة عامة.



وأشار الى ان المؤتمر تشارك فيه دول عربية واجنبية إضافة الى ممثلين لجميع جهات الدولة المعنية في شؤون الشباب والرياضة والصحة.

ولفت الى ان فعاليات المؤتمر ستتيح الفرصة لتبادل الآراء العلمية بين الخبراء والمتخصصين سعيا للارتقاء إلى الأفضل وأملا في إنجاز تربوي ورياضي وصحي متميز لأبناء الكويت والوطن العربي.



وأفاد الأثري ان رعاية الوزير الفارس لهذا المؤتمر الدولي تؤكد اهتمام الدولة ورعايتها للشباب باعتبارهم أغلى ما تملك من طاقات بشرية واهم ركائز التنمية البشرية في البلاد.



وذكر ان العناية بجيل الشباب ورعايته جزء أساسي من الخطط الاستراتيجية للهيئة التي تحرص دائما على الاهتمام بالشباب ورعايته والتأكيد على مكانة الكويت وتقدمها وازدهارها.



ودعا الأثري المختصين والمهتمين بالشباب والشأن الرياضي لحضور المؤتمر الذي يعد فرصة كبيرة لتبادل الآراء والمعلومات متمنيا أن تكلل أعماله بالتوفيق والنجاح وان تخرج توصياته بالشكل المناسب والملائم للوجه الحضاري لدولة الكويت.