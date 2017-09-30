ترعى اليوم وزير الشؤون الاقتصادية ووزير الشئون الاجتماعية الاستاذة هند الصبيح الملتقى السادس لرعاية المسنين والذي يقيمه قطاع الرعاية الاجتماعية بادارة رعاية المسنين برعاية جمعية صندوق اعانة المرضى وذلك في العاشرة صباحا بفندق الجميرا تحت شعار " نحو شيخوخة نشطة "
ويتضمن الملتقى عقب الافتتاح محاضرة اجتماعية تحت عنوان " ستيني وافتخر " تلقيها الدكتورة سوسن البلوشي ، ومحاضرة طبية تحت عنوان " التشيخ النشط " يلقيها د.ابراهيم الحمادي ، ومحاضرة قانونية تحت عنوان "الدور التعريفي القانوني لحماية كبار السن " ويحاضر فيها الدكتور محمد كمال ، ثم يفتح المجال للنقاش بين المحاضرين والحضور .