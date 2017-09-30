كريم طارق

كشفت مراقب الإعلام في إدارة العلاقات العامة والإعلام الخارحي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى فايز عن استحداث الهيئة لخدمة جديدة تهدف إلى للتسهيل على ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تدشين الخط الساخن عبر الواتس آب من خلال خطين يعملان بشكل مستمر طوال ايام الأسبوع.

وأشارت فايز في تصريح صحافي لها إلى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة خصصت خطين لخدمة الواتس اب هما :

9986 0341- 9986 5721

، مؤكدة أنه سيتم استقبال كافة الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات من قبل ذوي الاعاقة وسيتم الرد عليها فورا.

وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت سرعة ملحوظة في انجاز بعض الاجراءات مثل استخراج شهادة تخفيف العمل في نفس اليوم، طالما أن شهادة الإعاقة سارية وشهادة المكلف أيضا، فضلا عن خدمة الاستفسار عن جاهزية الشهادة ونتيجة اللجنة ووغيرها من الأمور التي تختص بالمعاق أو بالمكلف برعاية معاق.