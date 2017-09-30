عبدالعزيز الفضلي

أكد نائب رئيس المنظمة والرئيس الاقليمي لمكتب ملست اسيا مهندس عدنان المير انه خلال ال 15 عاما الماضية تعاونت منظمة الملست العالمية من خلال مكتبها الاقليمي لقارة اسيا بدولة الكويت مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية في انشاء مركز الروبوت الكويتي وتولى مكتب الملست الإشراف عليه وإدارته خلال هذه السنوات.

وكشف المير في تصريح صحافي انه وخلال مقابلة وزير التربية الدكتور محمد الفارس قدم مكتب الملست ممثلا في كلاً من عدنان المير وداود الأحمد طلباً بأن تتولى الوزارة مسؤولية ادارة المركز لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالوزارة بعد ان تم تأهيل كوادر وطنية شابة تستطيع مواصلة مسيرة المركز المحلية والإقليمية والدولية، معربا عن بالغ شكره وتقديره لوزارة التربية وكافة القيادات التي تعاونت ودعمت مسيرة مركز الروبوت خلال السنوات الفائتة .

وافاد الرئيس الاقليمي لمكتب المنظمة العالمية (ملست اسيا) ان التعاون السابق مع المركز منذ انشائه كونه يركز على مجالات علمية في تكنولوجيا الروبوت منوها ان المنظمة قامت بدعمه وإشراكه في مسابقاتها وفعالياتها ذات العلاقة بالأنشطة التكنولوجية والعلمية المعنية بالروبوت وتطبيقاته.

وذكر المير ان المركز الذي تأسس عام 2002 بجهود مشتركة بين الملست ووزارة التربية قدم الكثير من أنشطته المتنوعة لطلبة وطالبات الوزارة وفتح المجال لممارسة إبداعاتهم ومهاراتهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع التكنولوجيا والتقنيات العلمية الحديثة في مجال الروبوت كأنشطة حياتية ومهارية متطورة تدخل في نطاق واليات الوزارة بتنمية وتطوير ودعم الانشطة اللاصفية.

من جانبه قال داود الأحمد مدير مكتب الملست ان مستقبل التعاون بين الملست ومركز الروبوت الكويتي يتواصل من خلال المشاركة في المسابقات السنوية التي ينظمها مكتب ملست اسيا لطلاب دولة الكويت في مجال الروبوت فضلا عن مشاركة قطاع التعليم العام في المعارض العلمية المحلية والإقليمية التي يتم ينظمها سنوياً بالإضافة الى المساهمة في مجالات العلوم المختلفة.

وأضاف مدير مكتب المنظمة الملست داود الأحمد الشكر والتقدير لكل من ساهم معه في تأسيس المركز من قيادات الوزارة المتعاقبة وكذلك المدربين الذين قدموا الكثير من الجهد والعطاء في تعليم وتدريب أبنائنا الطلبة والذي كان ثمرته البطولات التي حققها مركز الروبوت منذ بدء البطولات العربية عام 2006 حتى الآن.