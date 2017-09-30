عبدالعزيز الفضلي

إنجاز جديد يضاف لإنجازات كبيرة، ونتاج تاريخ طويل في المجال العربي والاسلامي، وعاكساً لسياسة القيادة السياسية الحكيمة .. بهذه العبارات المقتضبة عبّر الوكيل المساعد للبحوث والمناهج في وزارة التربية د. سعود الحربي عن سعادته عقب فوزه بمنصب المدير العام بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال الدكتور سعود الحربي في تصريح صحافي أن دولة الكويت استطاعت أن تفوز بالمنصب بنتيجة مشرفة وحاسمة ، حيث حصلت على 16 صوتا من أصل 21 صوت ، ومن الجولة الأولى والتي كنا نحتاج إلى 14 صوت لحسمها ، أما الأصوات الأخرى فحصلت ثلاث دول على صوت واحد لكل دولة ، وصوتين لدولة أخرى ، عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة وعادلة ، وإن كنا نرى أننا ومرشحي الدول الأخرى فائزون ، لأننا إخوة عرب تجمعنا أوثق العلاقات الإنسانية ، مؤكدين الاستفادة من خبراتهم في عمل المنظمة .

وتابع بالقول "إن الفوز لم يكن لشخص سعود الحربي فقط ، بل كان أيضا لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ، وإنجاز يضاف لإنجازات الكويت الكبيرة والمستمرة ، كذلك فالفوز الذي تحقق لم يأتي من فراغ أو وليد صدفة ، بل كان نتاج تاريخ طويل وعريق لجهود دولة الكويت في المجال العربي والإسلامي والدولي ، عاكسا سياسيتها الهادئة والحكيمة والعميقة ، التي يقودها باقتدار وشكل منقطع النظير ، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وبمساندة ولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.

وأفاد الدكتور سعود الحربي أنه "وخلال اتصالنا وتواصلنا مع الدول العربية ، أشاد الجميع بموقف الكويت من الأزمات العربية ودورها في التهدئة وطرح الحلول ، وبحنكة وقدرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على التعاطي مع كل المواقف ، صغيرها وكبيرها سهلها وصعبها ، بل أن البعض أكد دعمه تقديرا لتلك الجهود التي سعى ولا زال يسعى بها أطال الله في عمره.

وذكر الدكتور الحربي" ثم كان للجهود الحثيثة التي قامت بها وزارتي الخارجية والتربية بقيادة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزير التربية ووزير التعليم العالي ، والسيد خالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية ، والدكتور هيثم صالح الأثري وكيل وزارة التربية ، فمن خلال الموافقة على الترشيح والدعم والتأييد والعمل في كل الاتجاهات ، تحقق الفوز والنصر المبين، مؤكداً أنهم "كانوا يتابعون العمل بتركيز شديد واهتمام كبير ، بهدوء وصمت بشكل مستمر ، مع مخاطبة كل من له صلة وتأثير في الانتخابات الخاصة بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، كتابة أو شفاهة .

وأضاف الدكتور الحربي "في الإطار ذاته كان لوزارة الداخلية دور مهم وفاعل ، بقيادة وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من خلال تسهيل إجراءات الدخول وإصدار التأشيرات إلى الكويت دون عناء أو تعقيد ، مما جعل وزارة التربية تقيم المؤتمر بفترة قياسية تقارب العشرين يوما، إضافة لما سبق فلا شك أن هناك جهود أخرى لسفارات دولة الكويت وقطاعات وزارة التربية وبعض المؤسسات والإفراد لا يتسع المجال لذكرها ، وإن كان لها كل الشكر والتقدير على دورها في النجاح .

ونوه الدكتور سعود الحربي أنه "رغم صعوبة ما قمنا به للفوز بالمنصب ، فإن القادم هو الأصعب ، ليرى العالم أن الكويت وشعبها على قدر كبير من العزم والجزم في تحمل المسؤلية وحمل الأمانة ، ورفعة وتقدم المنظمة ، انطلاقا من قوة دولة الكويت ليس على المستوى السياسي وحسب ، بل على جميع المستويات .

واختتم الدكتور الحربي تصريحه "ستكون هناك العديد من الرؤى والأفكار التي نهدف إلى تحقيقها ، تتلخص في حل المشكلات التي تعاني منها المنظمة سواء كانت مالية أو بشرية ، وأن تكون المنظمة العربية بيت خبرة دولي ، مع جعل المنظمة رافدا من روافد وحدتنا وقوتنا العربية عن طريق التربية والثقافة والعلوم ، ومع السعي الحثيث إلى تأصيل الهوية العربية لدى شبابنا العربي وحمايتها من الاستلاب والتماهي ، عن طريق النهوض باللغة العربية ، وتعزيز قيم التضامن والسلام والحرية واحترام الآخر ، وغيرها من القيم الإنسانية ، بعيدا ن براثن التطرف والغلو والإرهاب التي روعتنا وأوقفت مشاريع التطوير النمو في بعض الدول العربية.