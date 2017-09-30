أعلنت جمعية الهلال الأحمر اطلاق حمله التبرعات في مجمع الافنيوز لمصلحة المشروع الخيري التعليمي لأطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت تحت شعار (بالعلم نضئ الكويت ) بهدف دعمهم والحرص على استمرارهم في الانخراط بالعملية التعليمية.

وقال نائب رئيس مجلس اداره جمعيه الهلال الاحمر الكويتي انور الحساوي في تصريح صحافي ان الجمعيه تعتمد هذه المبادرة سنويا مع بداية كل سنة دراسية لمساعدة الاسر المحتاجه داخل الكويت على بدء العام الدراسي الجديد وتخفيف العبء عليهم وذلك تماشيا مع أهداف الجمعيه بتقديم خدمات خيرية لدعم المجتمع واضاف الى ان الجمعيه تلقت طلبات اكثر من ٤٠٠٠ طلب من مختلف الجنسيات والغالبية من السوريين مؤكدا اهميه استكمال الطلبه والطالبات عامهم الدراسي أسوه بالطلبه الملتحقين في المدارس وقال الحساوي ان الجمعيه ستتواجد من خلال جناح خاص في مجمع الأفنيوز لاستقبال التبرعات للمشروع وذلك في الفترة من 30 سبتمبر حتى 12 اكتوبر مشيدا بجهود شركه مباني للتنسيق والتعاون لخدمه المحتاجين في الكويت ودعا إلى التفاعل مع حملة التبرعات لمشروع (بالتعليم نضئ الكويت ) سواء من المواطنين و المقيمين والشركات وجميع الجهات الرسمية والخاصة والمشاركة في هذه الحملة للتخفيف على الأسر المحتاجة التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدة.

واكد الحساوي أهمية الملف التعليمي كباقي الملفات الإغاثية والطبية من حيث إسهامه في بناء الإنسان من خلال دعم الطلبة من الأسر المحتاجة والحيلولة دون تخلفهم عن الالتحاق بالعملية التعليمية والتسرب خارج المدارس.

واوضح ان الجمعيه تضع مساعده أبناء الاسر المحتاجه لاستكمال تعليمهم ضمن أولى برامجها وعلى رأس أولوياته حيث قامت بتشكيل لجنة في اداره المساعدات المحليه لتقوم بالدراسة والإشراف والمتابعة والتنفيذ والتقييم على أعمال المشروع.

واعرب عن بالغ شكره للقطاع الخاص لاسيما البنك الوطني الكويتي الداعم الرئيسي للمشروع مشيرا الى ان القطاع الخاص ساهم مساهمه كبيره في استمرار المشروع التعليمي لابناء الاسر المحتاجه في الكويت