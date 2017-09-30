أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم حملة تبرعات تعليمية لأبناء الأسر المحتاجة داخل الكويت تحت شعار (بالعلم نضيء الكويت) بغية استمرار انخراطهم في العملية التعليمية.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية انور الحساوي في تصريح صحفي ان الجمعية تعتمد هذه المبادرة سنويا مع بداية كل سنة دراسية لمساعدة هذه الاسر وتخفيف العبء عليها تمشيا مع اهداف الجمعية بتقديم خدمات خيرية لدعم المجتمع.

واوضح الحساوي ان الجمعية تلقت اكثر من 4000 طلب من مختلف الجنسيات معظمهم من السوريين مؤكدا اهمية استكمال جميع الطلبة والطالبات عامهم الدراسي.

وافاد بان الجمعية ستتواجد بجناح خاص في مجمع الافنيوز لاستقبال التبرعات الخاصة بالحملة اعتبارا من اليوم وحتى ال12 من اكتوبر المقبل مشيدا بجهود القطاع الخاص وتعاونه في خدمة المحتاجين بالكويت.

ودعا الى التفاعل مع هذه الحملة سواء من المواطنين والمقيمين والشركات وجميع الجهات الرسمية والخاصة والمشاركة في التخفيف عن الاسر المحتاجة التي هي بأمس الحاجة الى المساعدة.

واكد الحساوي اهمية الملف التعليمي كباقي الملفات الاغاثية والطبية من حيث اسهامه في بناء الانسان ودعم طلبة الاسر المحتاجة والحيلولة دون تخلفهم عن الالتحاق بالعملية التعليمية والتسرب خارج المدارس.

ولفت الى ان الجمعية تضع مساعدة ابناء الاسر المحتاجة لاستكمال تعليمهم في مقدمة برامجها وعلى رأس اولوياتها حيث قامت بتشكيل لجنة في ادارة المساعدات المحلية لتقوم بالدراسة والإشراف والمتابعة والتنفيذ وتقييم اعمال الحملة.