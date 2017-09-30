بحث آمر القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري مع نظيره الباكستاني المارشال سهيل امان اليوم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري.



وذكر القوات الجوية الباكستانية في بيان ان اللواء الركن طيار الفودري زار مقر قيادتها في العاصمة اسلام اباد حيث استقبله لدى وصوله كبار الضباط وعلى رأسهم المارشال امان وتم بعد ذلك استعراض حرس الشرف.



وأضاف البيان ان المسؤلين بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما اطلع الوفد الكويتي الزائر على عرض حول دور القوات الجوية الباكستانية وادائها وهيكلها التنظيمي.



ونقل البيان عن اللواء ركن طيار الفودري اشادته بدور القوات الجوية الباكستانية في الحرب ضد الإرهاب معربا عن تقديره لما يتمتع به افرادها من مهنية عالية ورغبته في الاستفادة من تجاربها.



من جانبه قال رئيس القوات الجوية الباكستانية ان الكويت وباكستان تتمتعان بعلاقات ودية واخوية طويلة معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع الكويت في مجال الطيران والتدريب العسكري.



وكان آمر القوة الجوية الكويتية قد حضر امس الجمعة احتفال أكاديمية القوات الجوية الباكستانية بتخريج الدورة 119 لقوة الدعم القتالي من بينهم 12 طالبا كويتيا.