أعلنت جمعية النجاة الخيرية ممثلة في ادارة مشروع تعليم السوريين الخاص بمساعدة الطلبة والطالبات من أبناء السوريين المتواجدين في الكويت أنه ستقام اختبارات تحديد المستوى لهؤلاء اليوم الاحد 1/10/2017 بحضور د.عبدالمحسن الحويلة وكيل وزارة التربية لشؤون التعليم الخاص، وسوف تعقد لجان الاختبارات بمدارس جمعية النجاة.

وفي هذا الصدد قال مدير مشروع تعليم السوريين بجمعية النجاة ابراهيم خالد البدر: إن المشروع فكرة ومبادرة إنسانية علمية فريدة، لاسيما التنسيق المستمر والمباشر مع وزارة التربية لمساعدة أبناء اشقائنا السوريين النازحين الذين تقطعت بهم السبل في استكمال دراستهم في المراحل التعليمية المختلفة، وهي مبادرة استكمالا للعطاء الانساني الكويتي وتنفذ للعام الثالث على التوالي.

وأوضح البدر أن مشروع تعليم السوريين صوب اهتمامه نحو أبناء الجالية السورية بالكويت، مشيرا إلى أن المشروع هدفه تعويض الطلاب ما فاتهم من أعوام لم يتلقوا فيها التعليم ليلحقوا بركب التعليم داخل الكويت.