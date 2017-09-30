أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية فيصل الحساوي اليوم حرص الهيئة على انجاح مشروع القسائم الحدودية الزراعية (حيازة لكل مواطن) وتخطي كافة العقبات التي تواجهه لاسيما مشكلة توفير المياه.



وقال الحساوي في تصريح صحافي ان (هيئة الزراعة) تدرس حاليا اعتماد آلية تكنولوجية جديدة لهذا المشروع من شأنها توفير ما نسبته 60 في المئة من المياه المطلوبة او توفير تربة بركانية لتقليل سحب المياه.



وأضاف أن الهيئة ستبدأ قريبا توزيع نحو 700 جاخور للماشية في منطقة كبد مبينا أن ذلك سيتم وفقا للشروط والضوابط المنظمة.



وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه ملف الزراعات التجميلية قال الحساوي ان هناك العديد من الاسباب منها ما يتعلق بطبيعة الطقس في البلاد وارتفاع درجات الحرارة الى جانب المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها.