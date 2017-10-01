أكد مدير العلاقات العامة بلجنة زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية وليد الكندري أهمية فريضة الزكاة، مناشدا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين في الكويت ضرورة إخراج الزكاة بأنواعها سواء كانت زكاة المال أو الذهب أو غيرهما، مؤكدا أن الله تعالى يضاعف فيه الثواب والخير لكل من يحرص فيه على فعل الخير والطاعات والتقرب بها إلى الله تعالى، موضحا أن اللجنة تقوم بتوزيع أموال الزكاة على مستحقيها، بالإضافة الى تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي تنفع المسلمين من خلال المصارف الثمانية التي حددها الشرع.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أغنياء المسلمين، مبينا أن للزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة، فمن فوائدها الدينية أنها قيام لركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وآخرته، كما أنها تقربه إلى خالقه وتزيد في إيمانه ويمحو الله تعالى بها الخطايا ويمحق بها الربا ويربي الصدقات.

واضاف أن من فوائد الزكاة الخلقية أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء وتستوجب اتصافه بالعطف على إخوانه المعدمين، والراحمون يرحمهم الله، وفي الزكاة تطهير لفاعلها من البخل والشح، مشيرا الى أنه يمكن لأهل الخير التبرع للجنة عبر الخط 50540050 أو الذهاب الى مقر اللجنة في منطقة الرميثية، حيث نستقبل الزكاة على مدار العام.

كما ان من فوائد الزكاة الاجتماعية أن فيها دفعا لحاجة الفقراء، وإزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين، وفيها بركة للأموال وتنمية لها، لافتا إلى أنه يجب إخراج الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية، حيث يجب أن تصرف إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.