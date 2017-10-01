ترعى اليوم وزيرة الشؤون والعمل ووزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح الملتقى السادس لرعاية المسنين والذي ينظمه قطاع الرعاية الاجتماعية بإدارة رعاية المسنين برعاية جمعية صندوق اعانة المرضى وذلك في العاشرة صباحا بفندق الجميرا تحت شعار «نحو شيخوخة نشطة» ويتضمن الملتقى عقب الافتتاح محاضرة اجتماعية تحت عنوان «ستيني وأفتخر» تلقيها د.سوسن البلوشي، ومحاضرة طبية تحت عنوان «التشيخ النشط» يلقيها د.ابراهيم الحمادي، ومحاضرة قانونية تحت عنوان «الدور التعريفي القانوني لحماية كبار السن» ويحاضر فيها د.محمد كمال، ثم يفتح المجال للنقاش بين المحاضرين والحضور.