أشاد نائب مدير عام الهيئة الخيرية للإعلام وتنمية الموارد عبدالرحمن المطوع بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق د.مطر المطيري بجهوده ومسيرته في وزارة الشؤون، مؤكدا انه صاحب نفس طيبة، وأخلاق رفيعة، وروح جميلة، وصفات راقية أخرى عديدة تمتع بها من دون تكلف، وجسدها في تعاملاته مع محيطيه، وشكلت بحق أهم الفروقات بينه وبين كثير ممن كلفوا بأعمال كبيرة، أو تقلدوا مناصب رفيعة.

وقد آثر أن يتقاعد عن العمل وهو في قمة عطائه ليفسح المجال لدماء جديدة، ويعطي الفرصة لآخرين لمواصلة مسيرة العمل الوطني والتنفيذي، تاركا بصمة فريدة في العمل وسمعة طيبة.

لقد شهد له بالتواضع والفضل والخير والرفعة كل من عرفه عن قرب، كما أقر بذلك كل من كانت له عنده حاجة، أو جمعه به عمل، أو التقى به في فعالية، وهو معروف أيضا بالتواضع وحب الخير والإيثار.

وأضاف المطوع انني كنت شخصيا أحد أولئك الذين التقوا به قليلا، فرأيت فيه الجد والحزم وعفة النفس والقيادة، ودماثة الأخلاق، وكرم الضيافة، وحسن الاستقبال، وزين هذه الصفات النبيلة بحبه للوطن، وحرصه على خدمته، وسعيه لتذليل الصعاب لكل محتاج، وتعبيد الطريق أمام العمل الخيري، الذي أناله اهتماما مشكورا.

وكانت تلك الجلسات الخفيفة لي معه هي عنوان التواصل والمعرفة، وكان هو الذي بادر لمد جسورها، وتقديرا له التقى به محبوه خلال احتفالية وداعه لمنصبه الكبير عن طيب نفس، حبا منه للآخرين، وحبا كذلك لإفادتهم وفائدتهم، دون أن تحدثه نفسه بالاستئثار أو الأنانية، أو يغلبه هواه عن الأجل، أو يغريه المنصب عن المعالي.

احتفالية وداعية رتبها له محبوه احتفاء به، كأنهم يستقبلونه في وداعه، مع شعورهم بحسرة ولوعة في أنفسهم لفراقه، مما عرفوا عنه من السير الحسن، والسلوك النبيل.

ولفت الى ان المطيري استقال من منصبه بمحض إرادته بعد سنوات من العطاء والعمل للوطن والمواطن، أراد من خلال تلك الخطوة تسليم الراية لغيره من إخوانه.

لقد شعرت بمدى عظمة هذا الرجل من خلال تعاملي معه، كما كان شعور كل من تعامل معه وعرفه وحضر في احتفالية وداعه، فهنيئا لوطننا الغالي بمثل هذه الشخصية الفذة التي نأمل أن يكثر الله من أمثالها، وأن يسير على نهجه كل مواطن محب لبلده، وحريص على نهضته ورفعته، لقد كان المطيري نبيلا وفارسا حينما أرسى هذه القاعدة، وضرب المثل والقدوة في زهد المناصب والمكاسب، وفقه الله وسدد خطاه في أيامه المقبلة.