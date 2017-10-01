كريم طارق

كشفت مراقب الإعلام في إدارة العلاقات العامة والإعلام الخارجي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى فايز عن استحداث الهيئة لخدمة جديدة تهدف إلى التسهيل على ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تدشين خط عبر الـ«واتساب» من خلال خطين يعملان بشكل مستمر طوال أيام الأسبوع.

وأشارت فايز في تصريح صحافي لها إلى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خصصت خطين لخدمة الواتساب هما: 99860341 - 99865721، مؤكدة أنه سيتم استقبال كل الشكــاوى والاستـفســارات والاقتراحات من قبل ذوي الإعاقة وسيتم الرد عليها فورا.

وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت سرعة ملحوظة في انجاز بعض الإجراءات مثل استخراج شهادة تخفيف العمل في نفس اليوم، طالما أن شهادة الإعاقة سارية وشهادة المكلف أيضا، فضلا عن خدمة الاستفسار عن جاهزية الشهادة ونتيجة اللجنة وغيرها من الأمور التي تختص بالمعاق أو بالمكلف برعاية معاق.