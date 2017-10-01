أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ان «بوابة العدل الإلكترونية الجديدة تقدم أكثر من 200 خدمة معلوماتية وما يزيد على 47 خدمة إلكترونية تشمل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين والخدمات الخاصة بموظفي الوزارة، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لإجراء المعاملات في الوزارة».

جاء ذلك في تصريح صحافي لـ «السريع» بمناسبة استعداد الوزارة لتدشين بوابتها الإلكترونية الجديدة الذي سيتم اليوم في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت رعاية وحضور وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، بالإضافة إلى وكلاء الوزارة المساعدين.

وأوضح السريع ان «كل الخدمات الموجودة في البوابة الإلكترونية الجديدة متوافقة مع البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت (E.gov.kw)، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات»، لافتا إلى أن «البوابة الجديدة تتسم بالعديد من المميزات ومن بينها بناؤها وفقا للبرمجيات الحديثة والمعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب تزويدها بتقنيات متقدمة في مجال البحث المتطور، بالإضافة إلى مواءمتها لأحجام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية بأنواعها وأحجامها المتعددة».

وأشار إلى أن «البوابة الجديدة مزودة في تصميمها بإمكانية القوائم الذكية والسهلة التي تيسر على الرواد الوصول إلى الخدمات والمعلومات الموجودة عليها بسهولة، بالإضافة إلى توافر إمكانية الخريطة التفاعلية لجميع مقرات ومباني الوزارة في الكويت والخدمات التي تقدمها»، لافتا الى انه «روعي في تصميم هذه البوابة سهولة الاستخدام والحفاظ على الخصوصية وسرية بيانات المراجعين».