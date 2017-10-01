قام وفد من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية ممثلا برئيس مجلس الإدارة م.جمال النوري ود.أمين النبهان - مدير إدارة الموارد المالية والإعلام - بزيارة لحفل سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية قرغيزيا وكان في استقبالهم سفير المملكة العربية السعودية عبدالرحمن بن سعيد، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عبروا فيه عن خالص التهاني باسم الجمعية ومنتسبيها ومجلس إدارتها بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشادوا بما حققته المملكة من نهضة مباركة وإنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين تعد محل فخر واعتزاز الجميع، سائلين المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من الرقي والنمو والازدهار.

وكانت هذه الزيارة ضمن الرحلة الطبية التي تقيمها الجمعية في جمهورية قرغيزيا بالتعاون مع فريق الأمل الطبي الكويتي.